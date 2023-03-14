Эксклюзив 14 марта 2023, 19:37 «Надо было думать головой»: Избитый дагестанцами москвич ценил приговор своим обидчикам Пострадавший от рук дагестанцев москвич Роман Ковалев назвал неожиданным суд с приговором РИА «Новости»

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Измайловский районный суд Москвы приговорил трех уроженцев Дагестана, избивших в октябре 2021 года вступившегося за девушку мужчину, к реальным срокам. Обвиняемые получили от 8,5 до 12 лет лишения свободы. Пострадавший от нападения Роман Ковалев в беседе с «360» заявил, что сам на заседании не был и не думал, что приговор вынесут сегодня.

Судебное разбирательство продолжалось очень долго. Сам он присутствовал на первых пяти заседаниях и на предпоследнем, где мужчине пришлось отвечать на вопросы адвокатов обвиняемых.

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«Сказали, что сегодня будет очередное заседание. Можно приходить или нет. Думал, что будет просто новый допрос свидетелей или что-то такое», — подчеркнул Роман.

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Мужчина напомнил, что серьезный срок связан с тем, что подсудимым предъявили обвинение не по одной статье, а двум или трем.

«Там у двух одинаковая ситуация. Они уже были судимы и находились на испытательном сроке. Им надо было думать головой, прежде чем что-то делать. О последствиях они не задумывались», — заявил Роман.

На вопрос о том, что изменилось в его жизни после нападения, собеседник «360» ответил, что женился и поменял место работы. Теперь он стал фитнес-тренером, но пока только вступает в новую профессию.

Роман подчеркнул, что проблема с жильем для него все также актуальна, хотя после нападения ему обещали решить этот вопрос. Но спустя почти полтора года ничего не поменялось.

Самый большой срок наказания в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил Магамали Ханмагомедов. Суд признал его виновным в покушении на убийство, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Его сообщник Ибрагим Мусалаев получил 11 лет за угрозы, покушение на убийство и нападение на полицейского. Третьего фигуранта дела — Гасана Залибекова — признали виновным только за попытку убийства. Ему назначили 8,5 лет колонии.