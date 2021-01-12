«Надел красный галстук». Петербургский шестиклассник захотел повторить сцену из аниме и попал в реанимацию

Ученик шестого класса петербургской школы выпал из окна. Его экстренно госпитализировали. Один из учащихся рассказал «360» о том, что пострадавший хотел повторить кадр из аниме.

«Он хотел повторить кадр из аниме. Надел красный галстук и сделал шаг», — рассказал собеседник «360».

«Mash на Мойке» написал, что речь идет об аниме «Тетрадь смерти», а ребенок пытался скопировать шаг Ягами Лайту (Кира).

Мальчика до последнего за ноги удерживали одноклассники и просили не прыгать. Life выяснил, что ЧП произошло утром 12 января в школе № 640 на улице Савушкина. Ребенок упал с четвертого этажа.

На место быстро приехала скорая помощь и доставила мальчика в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Полиция и СК разбираются в обстоятельствах произошедшего.