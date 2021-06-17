«Надеюсь, меня не похитят». Появился текст последнего сообщения пропавшей американской студентки

Пропавшая в Нижнем Новгороде американская студентка Кэтрин Сероу последний раз вышла на связь с мамой утром 15 июня и написала, что боится быть похищенной. Испуганная женщина связалась с одногруппником дочери Никитой — он показал «360» текст ее сообщения.

Никита рассказал, что учился вместе с Кэтрин в одной группе.

«Мне написала вчера ее мама на почту, сказала, что получила от дочери сообщение, что Кэтрин едет сейчас в машине с кем-то незнакомым и боится, что ее сейчас похитят. Это последнее сообщение, в 07:20 (по московскому времени — прим. ред.) она его получила», — уточнил он.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина поинтересовалась, есть ли у Никиты российский номер Кэтрин, потому что ее американский был недоступен.

«Как назло, у нас не оказалось ее российского номера, только американский — а он выключен. Я написал всем знакомым, с которыми мы общались. Мама ее на нервах, написала мне, поблагодарила за помощь. У Кэтрин нормальная семья. У нее гражданство Луизианы, но жила она в 10 разных штатах — родители постоянно переезжали», — уточнил он.

Никита рассказал, что последний раз общался с пропавшей в начале мая — тогда у них закончились пары и началась практика. С тех пор одногруппники не списывались. Он подчеркнул, что в общении Кэтрин «нормальный, открытый человек», ее нельзя назвать «совсем простаком».

Собеседник отметил, что 16 июня ему звонили из уголовного розыска, спрашивали про Кэтрин.

«Я поинтересовался — биллинг-то проверили? Они сказали, что проверили, последний в Кантаурово был, в Борском районе. Километров пять от Бора», — уточнил Никита.

Ранее подруга пропавшей девушки рассказала, что пропавшая девушка всегда была очень открытой и доверчивой.