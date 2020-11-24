Мужчину из Балашихи обвинили в надругательстве над собственным сыном

Безработная жительница Балашихи обратилась в полицию с заявлением на своего супруга, который, по ее словам, дважды «совершил развратные действия в отношении их общего сына». По ее словам, 49-летний супруг изнасиловал их ребенка 2010 года рождения.

Отмечается, что подозреваемый, который также нигде не работает, обвинен в том, что 18 и 24 ноября надругался над сыном — учеником четвертого класса. Инцидент произошел в квартире в микрорайоне Янтарный.

Следователи начали доследственную проверку обращения 41-летней жительницы города, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.