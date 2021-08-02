Житель Петербурга надругался над памятниками на кладбище

Житель Петербурга повредил надгробные памятники на кладбище «Красненькое». Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Теперь мужчину ждет разбирательство в суде.

«Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Надругательство над местами захоронения умерших“», — сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Согласно предварительной информации правоохранителей, мужчина осквернял надгробные памятники в период с мая 2019 года по март 2021-го. Для этого обвиняемый приходил на кладбище «Красненькое». По словам надзорного ведомства, петербуржец своими действиями посягал на обычаи и традиции людей, память умерших и покой мест их захоронения.

Всего мужчина повредил пять надгробных памятников. Материальный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Все материалы уголовного дела направили для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.