Россиянка попала под уголовное дело за издевательство над падчерицей

Уголовное дело завели следователи в отношении 40-летней жительницы поселка Красный Октябрь Вологодской области. Женщину заподозрили в систематическом истязании восьмилетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Правоохранители установили, что в последние месяцы школьница подвергалась постоянным побоям со стороны мачехи. Кроме того, женщина один раз прижгла голову девочки, а после избила до потери сознания.

Один раз после очередного избиения мачеха опустила голову школьницы в унитаз и спустила воду. Посчитав, что воспитательного эффекта недостаточно женщина запорола ребенка ремнем.

Не выдержав регулярных издевательств девочка сбежала к бабушке. Информацию о насилии в отношении ребенка поступила в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.

Пострадавшая школьница в данный момент находится в больнице под наблюдением врачей и психологов.