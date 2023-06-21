Эксклюзив 21 июня 2023, 17:12 Начался суд над украинской неонацистской группировкой «Медведи SS» Южный окружной военный суд начал процесс над неонацистской группировкой «Медведи SS»

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Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону начал процесс над участниками украинской националистической группировки «Медведи SS»*. В распоряжение «360» поступило видео из зала суда.

Жертвами участников неонацистского формирования стали более 100 человек. Обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием в Донецкой Народной Республике и дали признательные показания. Члены неонацистской группировки подробно рассказали, как убивали пленных и мирных жителей.

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Участники «Медведей SS»* сдались в плен при освобождении завода «Азовсталь» российскими силами. На тот момент в нацбатальоне было до 20 человек. Южный окружной военный суд начал рассматривать дело в отношении девяти участников диверсионно-штурмовой группы.

Военный эксперт Евгений Михайлов ранее заявил, что Россия поймает и осудит всех украинских националистов. По его словам, участники подобных формирований уже поняли это, поэтому начали призывать к прекращению боевых действий.

* Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.