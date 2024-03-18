Криминал 18 марта 2024, 13:55 Начался суд над обвиняемыми в сожжении человека в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге начался суд над парой знакомых, которых обвинили в сожжении человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Свердловский областной суд.

Убийство произошло летом прошлого года в Камышлове. Мужчина и женщина выпивали вместе с приятелем. В какой-то момент пара поссорилась с собутыльником и решила его убить. Воспользовавшись тем, что их жертва была пьяна и не могла сопротивляться, они избили мужчину, облили его спиртным и подожгли. От полученных травм он скончался на месте.

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Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, а ее подельнику — пожизненный срок.

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