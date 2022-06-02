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    02 июня 2022, 14:28

    Начался новый суд над тольяттинским маньяком

    Маньяк Рыльков из Тольятти предстал перед судом еще по одному эпизоду

    Наза Салех Захи

    Тольяттинский маньяк Олег Рыльков предстал перед судом по новому делу. Он обвиняется в убийствах еще пяти женщин и несовершеннолетней девушки в 1993–1994 годах.

    Следствие считает, что в Центральном районе Тольятти в период с августа 1993 года по ноябрь 1994 года обвиняемый убил пять женщин и 15-летнюю девушку. Все жертвы умерли от механической асфиксии.

    По данным СК, Рылько в январе 1994 года был в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Мира в Тольятти. Там увидел, что дверь в одну из квартир открыта. Он решил устроить ограбление, но, войдя, увидел незнакомую женщину, спящую на диване. Тогда преступник взял с кухни бельевую веревку и намеревался связать по рукам и ногам спящую. Однако она оказала сопротивление, и тогда он, по версии следствия, нанес еще по крайней мере

    Маньяк решил связать ей руки и ноги 10 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, а также не менее трех ударов ножом в область шеи. Женщина скончалась, преступник забрал у нее деньги и ушел из квартиры.

    Весной того же года Рыльков убил еще одну местную жительницу, которая помешала ему совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

    «Женщина, увидев, что незнакомый мужчина пытается завести диалог с ребенком, обратилась к нему с вопросом, чем привлекла внимание прохожих. После чего обвиняемый проник к ней в дом, разбив окно палкой, и нанес ей несколько ударов, повалив на пол. Женщина предприняла попытки оказать сопротивление, однако, Рыльков сдавил ее шею указанной деревянной палкой, от чего наступила смерть потерпевшей», — сказано в сообщении СК.

    Следователи в рамках расследования дела провели экспертизы, следственные действия, взяты показания у обвиняемого, чтобы достоверно восстановить события тех лет.

    «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

    Рыльков отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии в Оренбургской области. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений.