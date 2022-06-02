Начался новый суд над тольяттинским маньяком

Тольяттинский маньяк Олег Рыльков предстал перед судом по новому делу. Он обвиняется в убийствах еще пяти женщин и несовершеннолетней девушки в 1993–1994 годах.

Следствие считает, что в Центральном районе Тольятти в период с августа 1993 года по ноябрь 1994 года обвиняемый убил пять женщин и 15-летнюю девушку. Все жертвы умерли от механической асфиксии.

По данным СК, Рылько в январе 1994 года был в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Мира в Тольятти. Там увидел, что дверь в одну из квартир открыта. Он решил устроить ограбление, но, войдя, увидел незнакомую женщину, спящую на диване. Тогда преступник взял с кухни бельевую веревку и намеревался связать по рукам и ногам спящую. Однако она оказала сопротивление, и тогда он, по версии следствия, нанес еще по крайней мере

Маньяк решил связать ей руки и ноги 10 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, а также не менее трех ударов ножом в область шеи. Женщина скончалась, преступник забрал у нее деньги и ушел из квартиры.

Весной того же года Рыльков убил еще одну местную жительницу, которая помешала ему совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

«Женщина, увидев, что незнакомый мужчина пытается завести диалог с ребенком, обратилась к нему с вопросом, чем привлекла внимание прохожих. После чего обвиняемый проник к ней в дом, разбив окно палкой, и нанес ей несколько ударов, повалив на пол. Женщина предприняла попытки оказать сопротивление, однако, Рыльков сдавил ее шею указанной деревянной палкой, от чего наступила смерть потерпевшей», — сказано в сообщении СК.

Следователи в рамках расследования дела провели экспертизы, следственные действия, взяты показания у обвиняемого, чтобы достоверно восстановить события тех лет.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Рыльков отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии в Оренбургской области. Он признан виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений.