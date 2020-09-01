Началось заседание по делу Марии Хачатурян. Прямая трансляция

В Москве началось очередное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян — Марии. Ее дело рассматривается отдельно от дел Крестины и Ангелины. «360» ведет трансляцию от здания суда.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила. Преступление произошло в конце июля 2018 года. Тело мужчины нашли около дверей его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Убитому нанесли порядка 30 ножевых ударов. Дочери сами позвонили в полицию и все рассказали.

Дело получило большой общественный резонанс. Его расследование заняло около года. Только в июне 2019-го девушкам предъявили обвинение: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сторона защиты настаивает, что сестры пошли на преступление из-за невыносимого поведения их отца. Речь идет о насилии, в том числе и сексуальном. Родственники Михаила утверждают, что дочери спланировали убийство с целью получить деньги главы семейства.

Летом 2018 года Крестине было 19 лет, Ангелине — 18, Марии — 17. Последнюю признали невменяемой во время совершения убийства. Из-за этого ее дело рассматривается в отдельном производстве. Дело других сестер будет рассматривать суд присяжных. Их отбор начался 31 августа и продолжится только в октябре.