Начальницу отдела столичного МВД арестовали из-за взятки

Два месяца придется провести в СИЗО начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной. Женщину заподозрили в получении взятки и арестовали на два месяца.

Решение о заключении Алешиной под стражу принял Пресненский суд Москвы, сообщила газета «Известия».

Против полицейской возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела не раскрываются. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Дело Светланы Алешиной ведут следователи СК РФ.

Алешина находится в звании полковника внутренней службы МВД.

В Нижневартовске на взятке попался сотрудник АО «Горэлектросеть» Виктор Филиппов. Мужчину подозревают в том, что он покрывал хищение теплоэнергии за определенное вознаграждение.