Криминал 07 февраля 2024, 18:37 Начальницу отдела налоговой инспекции в Москве арестовали по делу о взятках Суд Москвы арестовал начальницу отдела ИФНС № 30 Лактюхину до 15 марта за взятки Freepik

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В Басманном районном суде Москвы постановили арестовать начальницу одного из отделов ИФНС № 30 Юлию Лактюхину по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил Лактюхину под арест на месяц и 28 суток.

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Начальницу отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Ранее Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки. Виноградову также на 10 лет запретили работать на государственной службе и в правоохранительных органах.