Начальнику пункта техобслуживания железнодорожного депо грозит до 12 лет тюрьмы за взяточничество

Мужчина с 2016 по 2018 годы вымогал деньги у руководителя компании, поставляющей воду в вагоны, за подписание наряда заданий. Ежемесячно он получал от 10 тысяч рублей за каждый подписанный договор. За все время он получил более 300 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы и выплата крупного штрафа.