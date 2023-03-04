Криминал 04 марта 2023, 15:48 Начальников автоколонны «Башавтотранса» заподозрили в получении взятки Следком завел дело о получении взяток начальниками автоколонн «Башавтотранса» в Башкирии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело против трех начальников филиала государственного перевозчика «Башавтотранс» в Уфе по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фигурантами дела стали три начальника автоколонн, производство идет по статье «Получение взятки».

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По версии следствия, с 2018 по 2022 год они брали деньги с водителей автобусов взамен на предоставление работы по более выгодным маршрутам и графикам, а также за осуществление общего покровительства во всех рабочих процессах.

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Кроме того, денежные выплаты помогли водителям избегать ответственности в случае нарушений ПДД, сумма взяток достигала до пяти тысяч рублей.

Задержанные дали признательные показания. У одного из них изъяли 360 тысяч рублей, предположительно, полученные в результате взяточничества.

В состав «Башавтотранса» входят 23 колонны автобусов в селах и городах республики, 20 автостанций и автовокзалов.