Важное 29 марта 2023, 17:53 Начальника управления Росгвардии арестовали по делу о поставке некачественных систем для перехвата БПЛА Суд арестовал полковника Росгвардии Волкова из-за поставки некачественных систем для БПЛА РИА «Новости»

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Суд арестовал задержанного по подозрению в участии в коррупционной схеме начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова. Его обвинили в поставках некачественных систем по борьбе с беспилотниками для охраны Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС.

Слушание дела прошло в 235-м гарнизонном военном суде.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал полковнику Волкову <…> меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Сам Волков не признал обвинения, которые ему инкриминировали.

По мнению защиты, начальник отдела морского управления Росгвардии не мог повлиять на тип и технические характеристики комплексов для борьбы с БПЛА, которые поступили. Кроме того, от полковника не зависела и цена оборудования.

По мнению военного следователя, при участии Волкова в Росгвардию поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотниками, характеристики которых оказались недостаточны для противостояния морским дронам.