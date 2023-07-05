Эксклюзив 05 июля 2023, 19:09 Начальника тыла МВД по Татарстану арестовали по делу о взятке Басманный суд арестовал начальника тыла казанского МВД Рамиля Шакирова до 4 сентября

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Басманный суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. Кадры из зала заседания появились в распоряжении «360».

Шакирова привели в зал суда, предварительно надев на него наручники. По имеющимся данным, его арестовали до 4 сентября. Как уточнил ТАСС, Шакирова задержали по делу о крупной взятке.

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«В суд поступило ходатайство СК об аресте Шакирова Р. Х. по делу, возбужденному по части шестой статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“)», — уточнили в суде.

В чем именно заключается претензия к начальнику тыла казанского МВД, неизвестно. Если Рамиля Шакирова признают виновным в получении взятки в особо крупном размере, ему может грозить до 15 лет колонии.

В среду, 5 июля, правоохранители также задержали замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний Крыма и руководителей двух СИЗО в Симферополе. Их подозревают в получении взяток за покровительство организации, которая передавала посылки в изоляторы без проверки.