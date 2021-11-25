Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест из-за хищения топлива

Генерал-полковника Олега Кислова, занимающего пост начальника полигона Капустин Яр, отправили под домашний арест по делу о хищении 300 тонн топлива. Постановление вынес 235-й гарнизонный военный суд.

О такой мере пресечения для Кислова ходатайствовало следствие. Суд удовлетворил эту просьбу. Под домашним арестом генерал-полковник проведет два месяца, сообщил ТАСС.

Согласно материалам дела, расследование хищения топлива было начато в мае. Изначально дело возбудили против экс-начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова. Он обвиняется в том, что за 1 900 000 рублей обеспечил безвозмездную передачу компании «Я-Автодизель» нефтепродуктов, хранившихся на территории 161-й школы.

Прудникову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в результате его действий было похищено не менее 300 тонн топлива. Ущерб оценили в 2 138 160 рублей. По данным «Коммерсанта», он признал свою вину, раскаялся, заключил досудебное соглашение и дал показания о трех эпизодах взяток с участием Кислова.