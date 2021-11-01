Начальника отдела противодействия коррупции УМВД арестовали в Амурской области по подозрению в получении взятки

Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Такое решение принял Благовещенский городской суд.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 декабря 2021 года», — сказано в сообщении Благовещенского городского суда. Его процитировало РИА «Новости».

По данным следствия, 29 октября на одной из парковок Благовещенска мужчина получил взятку в 300 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации. СК предположил, что эти деньги — часть предполагаемой общей суммы взятки в 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти средства представитель МВД мог получить за содействие в улаживании спора между частной компании, выполнявшей работу по договорам подряда, и их заказчиком. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Ранее СУСК РФ по Амурской области информировало, что в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области открыто уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Он может получить 15 лет лишения свободы.

Также региональное следственное управление продолжает расследование дела в отношении пяти бывших сотрудников полиции. Их обвинили в коррупционных преступлениях.