Начальника отдела полиции заподозрили в получении взятки в Иркутске

Начальника отдела полиции задержали в Иркутске. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По данным следствия, он получил взятку от гражданина Китая.

«В конце 2020 года начальник отдела полиции через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей», — рассказали в СК.

По данным ведомства, полицейский пообещал за эти деньги помочь переквалифицировать уголовное дело, которое было заведено на партнершу гражданина Китая.

Сейчас у подозреваемого идут обыски дома и на работе.