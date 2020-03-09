Начальника отдела наркоконтроля обнаружили мертвым в Нарьян-Маре

В собственной квартире в Нарьян-Маре нашли мертвым начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу. Обстоятельства произошедшего проверят следователи.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела начальника отдела наркоконтроля УМВД России по НАО», — подтвердили в пресс-службе Следственного комитета региона. Сообщение правоохранителей процитировал ТАСС.

Известно, что тело главы отдела нашли в его собственной квартире. Это произошло 8 марта. По некоторым сведениям, полицейский свел счеты с жизнью.

Эту информацию, а также все обстоятельства, которые предшествовали произошедшему, предстоит проверить следователям. Коллеги уже занялись организацией похорон погибшего. О дате и времени прощания сообщений пока не поступало.

«Это суицид. В УМВД по НАО проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Судя по информации официального сайта регионального УМВД, пост начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков до последнего времени занимал полковник полиции Евгений Солонович. Официального подтверждения, что именно его нашли мертвым, пока не поступало.