Криминал 31 августа 2023, 19:35 Начальника ОМВД Басманного района Москвы арестовали Суд отправил в СИЗО начальника ОМВД Басманного района Москвы РИА «Новости»

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Подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева арестовали до 2 октября. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале Тушинского суда сообщил ТАСС.

Сторона обвинения заявила, что Андреев проходит подозреваемым по преступлению против государства и власти, которое имеет коррупционный характер. По словам следователей, полицейский воспользовался своими полномочиями в интересах иностранной коммерческой организации, когда пытался забрать финансовые активы у россиянина Зуева. При этом силовик пытался давить на свидетелей, чтобы те не дали показаний против него.

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Представитель потерпевшего Зуева заявил, что Андреев действовал в интересах банка Латвии. Он отметил, что эта страна входит в список недружественных, а значит, поступок полицейского можно трактовать как государственную измену.

По данным Telegram-канала Shot, Андреев приказал завести уголовное дело о хищении средств со счетов латвийской компании Tesida services limited. При этом никаких оперативных данных подчиненным он не предоставил.

Полицейские вышли на подозреваемого, получив данные о выписках по счетам через студентов, которые проходили практику в кредитной организации. Постановление о деле отменила прокуратура, посчитав, что оснований для него нет. Отправить официальные запросы в банки сотрудники полиции не успели, а полученная информация попала под нарушение закона о банковской тайне.

После выяснилось, что интересы латвийской коммерческой структуры в России представляла адвокатская контора, где работала супруга начальника ОМВД Басманный. Сам Андреев заявил, что жена находится в декрете и не имеет отношения к этой ситуации.