Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

Обнаружен труп начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского. Полицейский находился в отпуске.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области, 18 апреля заместитель Ржевского Алексей Сатов был помещен под домашний арест. На него было заведено дело о превышении полномочий — по данным правоохранительных органов он приказал подчиненному составить фальшивый протокол ДТП, из-за которого был наказан невиновный в аварии водитель.

Через два дня Ржевский подал рапорт об увольнении по достижению предельного возраста для службы. По факту смерти была инициирована служебная проверка.

Ржевский возглавлял областное ГИБДД с июня 2014 года и за время службы был награжден государственными и ведомственными наградами.

Ранее сообщалось, что тело главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли в Крыму через месяц после исчезновения.