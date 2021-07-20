Начальника МВД Ставрополья уволили после задержания главы ГИБДД региона

Начальника МВД по Ставрополью сняли с должности после задержания главы местного управления ГИБДД. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве отметили, что решение об освобождении с должности начальника краевого главка МВД генерал-майора полиции Сергея Щеткина принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления „М“ ФСБ России», — говорится в сообщении.

Речь идет о задержании главы регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о взятке в 19 миллионов рублей.

Пресс-служба СК сообщила, что Сафонов вместе с подельниками несколько лет продавал грузовым компаниям неформальные пропуска, чтобы их не останавливали на постах дорожной полиции.

Вместе с главой регионального ГИБДД задержали начальника отдела ведомства Александра Аржанухина, дорожного инспектора Виталия Мельчикова и четыре гражданских лица. В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство об аресте всех участников преступной схемы. В домах задержанных следователи провели обыски. Они изъяли крупные суммы денег, дорогие автомобили, а также документы, представляющие интересы для следствия.