Криминал 11 апреля 2023, 12:42 Начальника МВД по контролю за оборотом наркотиками арестовали в Свердловской области Суд: начальника МВД по контролю за наркотиками арестовали в Свердловской области РИА «Новости»

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Начальнику управления МВД по контролю за оборотом наркотиков в Свердловской области предъявили обвинение по делу о мошенничестве, его арестовали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Ергеледжи — начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области», — подчеркнули в пресс-службе.

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Органы предварительного расследования предъявили Ергеледжи обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Он останется под арестом до 9 июня 2023 года включительно, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину вечером 9 апреля в Первоуральске. Тогда СМИ писали, что Ергеледжи мог передавать деньги кто-то из его подчиненных. Однако о коррупции речь не шла.