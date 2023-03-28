Важное 28 марта 2023, 20:12 Начальника Морского управления Росгвардии задержали по делу о коррупции Депутат Хинштейн сообщил о задержании главы Морского управления Росгвардии Волкова РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ, Главного военного следственного управления задержали начальника Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, подозреваемого в участии в коррупционной схеме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что против офицера завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Пока Волкова задержали на 48 часов как подозреваемого. В доме задержанного и на месте работы правоохранители провели обыски.

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В рамках проведенного расследования, добавил Хинштейн, выяснилось, что высокопоставленные лица Росгвардии организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.

Общий ущерб, который они принесли своими действиями, составил почти 400 миллионов рублей.

По решению главы ведомства Виктора Золотова все материалы передали в следственные органы и военную прокуратуру.

«С высокой вероятностью можно предположить, что ниточка от Волкова потянется дальше: масштаб преступления явно не ограничивался одним участником», — написал Хинштейн.

Он добавил, что, учитывая позицию руководства Росгвардии к коррупционерам в своих рядах, ничего хорошего участников криминальной схемы не ждет.