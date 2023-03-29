Криминал 29 марта 2023, 14:40 Начальника морского управления Росгвардии попросили отправить под стражу СК направил ходатайство с просьбой арестовать начальника морского управления Росгвардии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следствие потребовало арестовать начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова, подозреваемого в участии в коррупционной схеме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей 235-го Гарнизонного военного суда.

По словам собеседников агентства, в суд поступило ходатайство СК с требованием избрать для Волкова меру пресечения в виде ареста. Других деталей не привели.

Реклама

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил журналистам, что дело Волкова связано с коррупцией, ущерб по нему составляет около 400 миллионов рублей.

О задержании Волкова стало известно 28 марта. Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что офицер стал фигурантом уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

По словам депутата, Волкова задержали на 48 часов как подозреваемого. Дома и по месту работу задержанного провели обыски.