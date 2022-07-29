Начальника МЧС Богородска осудят за присвоение премий сотрудника

Начальника районной части МЧС Богородска Нижегородской области осудят. По версии следователей, мужчина присваивал себе премию сотрудника. Об этом сообщил «Царьград».

С 2017 по 2019 год злоумышленник выписывал на своего сотрудника премии за ложные достижения. Часть средств он забирал себе.

В течение двух лет мужчина смог присвоить 95 тысяч рублей. Против него возбудили дело за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Его передадут в Богородский городской суд.