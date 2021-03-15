Начальника красноярского отделения полиции отправили в СИЗО за взятку

Железнодорожный районный суд Красноярска отправил начальника отделения полиции за решетку на полтора месяца. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в получении взятки. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Начальнику отдела полиции № 1 межмуниципального управления МВД „Красноярское“ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц [и] 29 суток до 11 мая 2021 года», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

По предварительной версии следствия, в феврале к подозреваемому обратился его знакомый с просьбой помочь с переквалификацией уголовного дела на менее тяжкую статью. Начальнику отдела полиции пообещали за это 600 тысяч рублей.

12 марта 2021 года в момент передачи взятки полицейского и посредника задержали оперативники УФСБ России по Красноярскому краю. Против высокопоставленного стража порядка завели дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Момент его задержания сняли на видео.