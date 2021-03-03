Начальника колонии в Иркутской области задержали из-за насилия над заключенными

В Иркутской области задержали начальника отдела следственного изолятора №1 и руководителя исправительной колонии №6. Поводом стало расследование о насилии в колонии.

«Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в ГУФСИН России по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности», — рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний.

В конце февраля из-за выявленных случаев насилия со стороны осужденных в отношении других заключенных в нескольких исправительных учреждениях Иркутской области было возбуждено девять уголовных дел.

Ранее ФСИН России в ходе проверки выяснила, что 75 человек в СИЗО и колониях Иркутской области подвергались насилию. К этим действиям причастен по крайней мере 41 человек.

Также в конце января стало известно о незаконных действиях некоторых сотрудников колонии в Иркутской области и противоправных действиях сексуального характера в отношении одного из заключенных.