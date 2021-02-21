Начальника колонии Иркутска отстранили после сообщений о пытках

Руководителей исправительной колонии № 6 и следственного изолятора № 1 в Иркутской области отстранили от работы в ходе проверки сотрудниками ФСИН России соблюдения прав заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

В ходе проверки сотрудники выявили факт изнасилования осужденного другими заключенными. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу.

«Выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ФСИН обнаружили нарушения со стороны сотрудников колонии.

Также заявления и жалобы поступили и от арестованных, находящихся в СИЗО № 1.

По всем фактам начали служебную проверку. На это время руководителя колонии и следственного изолятора отстранили от работы.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Дмитриева, жертвой сокамерников стал Тахиржон Бакиев, переведенный из ангарской колонии, где весной произошел бунт.

По словам защитника, сокамерники порвали его Коран и всячески оскорбляли его. На жалобы Бакиева сотрудники колонии сначала никак не отреагировали, а потом связали его скотчем и снова закинули в камеру, где сокамерники .



Адвокат отметил, что следователи уже завели уголовное дело. Сотрудников колонии и причастных к пыткам уже задержали.