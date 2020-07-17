Начальника калмыцкой колонии задержали по подозрению в связях с террористами. Видео

Начальника колонии в Калмыкии Павла Батаева подозревают в помощи в руководстве террористическим сообществом. Видео с задержанием опубликовал Следственный комитет.

Следствие подозревает не только в начальника колонии, но и его бывшего заместителя Артура Цамаева. По версии правоохранителей, дагестанец Шахбан Гасанов в 2013 году в колонии создал террористическую ячейку. После освобождения мужчина объявил себя руководителем незаконной вооруженной группы. В мае 2015 года в Хасавюрте он был убит. В его террористическую организацию с середины 2013 по декабрь 2019 года входили более 100 осужденных.

«Начальник исправительной колонии Батаев и бывший его заместитель Цамаев за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества», — говорится в сообщении на сайте СК. Подозреваемые приносили террористам мобильные телефоны, запрещенную литературу, планшеты, символику террористических организаций и другие запрещенные вещества и предметы. Также начальство заранее информировало запрещенную группу об обысках и проверках сотрудниками ФСИН.

Батаев задержан, а Цамаев уже находится под стражей из-за подозрений в других преступлениях. Вскоре им будут предъявлены обвинения. Сейчас следствие ведет работу по уголовному делу. Ранее в марте сотрудники ФСБ задержали пятерых участников террористической группы Гасанова.