Начальника и сотрудников ставропольского филиала университета МВД России задержали за миллионные взятки — источник
Вместе с ним задержали еще как минимум 13 начальников кафедр и сотрудников вуза.
Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, у главы филиала в служебной квартире нашли 3,5 миллиона рублей наличными и заглушки связи, которые он установил незаконно.
Во время обысков правоохранители нашли еще одну интересную деталь для следствия. В кабинете изъяли ежедневники с фамилиями курсантов, напротив которых были различные суммы, обозначенные маркерами разного цвета, сообщил собеседник «360».
По делу также проходит ближайший заместитель начальника. У него в личном сейфе нашли бриллианты и дорогие ювелирные изделия.
Следствие продолжается. Дело открыли по двум статьям. Это «Организация преступного сообщества или участие в ней» и «Получение взятки».