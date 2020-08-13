Громкое дело расследуют в Ставрополье. Там задержан начальник местного филиала Краснодарского университета МВД. Он подозревается в получении крупной взятки и создании преступного сообщества, сообщил источник «360» в правоохранительных органов.

Вместе с ним задержали еще как минимум 13 начальников кафедр и сотрудников вуза.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, у главы филиала в служебной квартире нашли 3,5 миллиона рублей наличными и заглушки связи, которые он установил незаконно.

Во время обысков правоохранители нашли еще одну интересную деталь для следствия. В кабинете изъяли ежедневники с фамилиями курсантов, напротив которых были различные суммы, обозначенные маркерами разного цвета, сообщил собеседник «360».

По делу также проходит ближайший заместитель начальника. У него в личном сейфе нашли бриллианты и дорогие ювелирные изделия.

Следствие продолжается. Дело открыли по двум статьям. Это «Организация преступного сообщества или участие в ней» и «Получение взятки».