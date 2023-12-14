Криминал 14 декабря 2023, 01:59 МВД России объявило Буданова объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Читать 360tv в

Руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск. Об этом сообщили в МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — добавили в ведомстве.

Реклама

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ не уточнили, по какой именно статье ведется розыск.

В октябре 2022 года Федеральная служба безопасности России заявила, что Кирилл Буданов является организатором теракта на Крымском мосту. В мае 2023 года глава ГУР подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в РФ.

Обозреватели The Washington Post ранее заявили, что за убийством журналистки Дарьи Дугиной, атаками БПЛА на Москву и теракте на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.