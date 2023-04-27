Криминал 27 апреля 2023, 00:09 Начальника автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танка Суд обвинил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова в хищении деталей для техники Pxhere

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Начальника автобронетанковой службы управления техобеспечения Южного военного округа (ЮВО) Александра Денисова обвинили в хищении деталей для танка на крупную сумму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Южного окружного военного суда.

По данным суда, Денисов действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение.

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«Путем злоупотребления доверием совершил хищение <…> предназначенных для установки на танк (деталей) <…> в особо крупном размере», — отметили в постановлении.

В отношении Денисова завели уголовное дело по статье о мошенничестве еще 28 марта. В этот же день его задержали. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заключил его под стражу на два месяца — до 28 мая.

По данным «Коммерсанта», в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы совершил хищение двигатели для танков Т-90 на 20,5 миллиона рублей. По утверждениям защиты, доказательств его вины в деле нет.