Начальник салона мобильной связи украл смартфоны на полмиллиона рублей

В конце ноября прошлого года 28-летний начальник магазина в Санкт-Петербурге украл семь смартфонов iPhone на сумму около 500 тысяч рублей.

«Присвоенные телефоны мужчина перепродал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — заявили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о краже.