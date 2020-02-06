    06 февраля 2020, 22:21

    Начальник салона мобильной связи украл смартфоны на полмиллиона рублей

    Ирина Нагайникова

    В Санкт-Петербурге установили сотрудника салона мобильной связи, похитившего семь устройств общей стоимостью в полмиллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    В конце ноября прошлого года 28-летний начальник магазина в Санкт-Петербурге украл семь смартфонов iPhone на сумму около 500 тысяч рублей.

    «Присвоенные телефоны мужчина перепродал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Возбуждено уголовное дело о краже.