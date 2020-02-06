Начальник салона мобильной связи украл смартфоны на полмиллиона рублей
В Санкт-Петербурге установили сотрудника салона мобильной связи, похитившего семь устройств общей стоимостью в полмиллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В конце ноября прошлого года 28-летний начальник магазина в Санкт-Петербурге украл семь смартфонов iPhone на сумму около 500 тысяч рублей.
«Присвоенные телефоны мужчина перепродал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — заявили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело о краже.