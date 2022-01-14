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    14 января 2022, 12:50

    Начальник радиотехнических войск ВКС попал в СИЗО по делу о взятке

    Начальнику радиотехнических войск ВКС Кобану продлили срок ареста

    Михаил Закурдаев

    Начальнику радиотехнических войск ВКС России генерал-майору Андрею Кобану продлили срок ареста. О заключении его в СИЗО стало известно сегодня. Кобана заподозрили в получении крупной взятки.

    Начальник радиотехнических войск ВКС попал в СИЗО по делу о взятке

    «Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану», — сказали РИА «Новости» в 235-м гарнизонном военном суде.

    Следствие полагает, что взятка исходила от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники. Он якобы передал Кобану не менее пяти миллионов рублей.

    Ранее в Москве задержали замглавы отделения полиции на московском метрополитене Евгения Смирнова по подозрению в получении взятки тоже размером в пять миллионов рублей. Смирнов, пользуясь высоким должностным положением, предложил своему знакомому помочь в переквалификации уголовного дела и смягчении приговора суда.

    Деньги коррупционеру должен был передать его приятель. Однако правоохранительным органам удалось задержать подельника и выяснить, кому предназначалась взятка.