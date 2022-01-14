Начальник радиотехнических войск ВКС попал в СИЗО по делу о взятке

Начальнику радиотехнических войск ВКС России генерал-майору Андрею Кобану продлили срок ареста. О заключении его в СИЗО стало известно сегодня. Кобана заподозрили в получении крупной взятки.

«Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану», — сказали РИА «Новости» в 235-м гарнизонном военном суде.

Следствие полагает, что взятка исходила от гендиректора Нижегородского НИИ радиотехники. Он якобы передал Кобану не менее пяти миллионов рублей.

Ранее в Москве задержали замглавы отделения полиции на московском метрополитене Евгения Смирнова по подозрению в получении взятки тоже размером в пять миллионов рублей. Смирнов, пользуясь высоким должностным положением, предложил своему знакомому помочь в переквалификации уголовного дела и смягчении приговора суда.

Деньги коррупционеру должен был передать его приятель. Однако правоохранительным органам удалось задержать подельника и выяснить, кому предназначалась взятка.