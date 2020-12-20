Начальник подразделения РЖД задержан за откат в 25%

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на починку теплотрассы на станции Балаково. Сумма контракта превысила 11 миллионов рублей.

От подрядчика топ-менеджер требовал откат в размере 25%, то есть 2,75 миллиона рублей. При получении 1,2 миллиона злоумышленника задержали.

Имя подозреваемого в СК не сообщают. На сайте РЖД указано, что Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.

Задержанный отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции, уточнил следователь. Статья гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

По данным издания «Взгляд-инфо», Кобзева задержали 18 декабря. Задержание попало на видео.