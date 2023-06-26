Криминал 26 июня 2023, 05:42 Начальник почтового отделения на Камчатке украл около 4 миллионов рублей СК: начальница почтового отделения на Камчатке украла 3,7 миллиона рублей РИА «Новости»

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Начальница российского почтового отделения за несколько лет украла из кассы почти четыре миллиона рублей. Это случилось в Пенжинском районе на севере Камчатского края, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«[Женщина], используя свое служебное положение, в период с октября 2021 года по апрель 2023 года присваивала из кассы денежные средства», — указала пресс-служба СК по региону.

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Желая скрыть следы преступления, 50-летняя начальница почтового отделения фальсифицировало документы отчетности.

«Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, сопряженном со служебным подлогом», — уточнили в ведомстве.

Эту же сотрудницу ранее уже ловили на воровстве, указано в сообщении. Женщину тогда обязали возместить украденную сумму из своей зарплаты. Но после этого она продолжила заниматься противоправной деятельностью.

Нанесенный ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.

В Москве ранее приезжая под предлогом денежной реформы украла у пенсионерки около 3,5 миллиона рублей. Мошенница представилась сотрудницей кредитной организации и смогла убедить пожилую женщину в том, что в стране якобы проходит денежная реформа и нужно обменять старые купюры на новые.