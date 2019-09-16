Начальник отдела полиции в Башкирии попался на взяточничестве

По версии следствия, летом 2017 года 46-летний начальник отдела полиции решил нажиться на руководителе организации, осуществлявшей возмездное хранение и эвакуацию до места хранения транспортных средств, задержанных в административном порядке сотрудниками полиции.

Правоохранитель потребовал от него ежемесячно выплачивать 500 рублей за каждый автомобиль, направленный на платную стоянку. В свою очередь, он пообещал отправлять на эту автостоянку как можно больше машин и всяческое покровительство.

По такой схеме они орудовали с августа 2017 по апрель 2018 года. Общая сумма взятки в совокупности составила более 170 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки» по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ России по республике. Дело направили на рассмотрение в суд. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.