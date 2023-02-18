Криминал 18 февраля 2023, 16:39 Начальник МУР пострадал при задержании налетчиков в цветочном магазине в Москве Shot: начальник МУР получил ранение руки при задержании налетчиков в цветочном магазине РИА «Новости»

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Начальник управления угрозыска ГУ МВД по Москве Сергей Кузьмин получил ранение во время задержания налетчиков в цветочном магазине на Таганской улице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у генерал-майора выявили огнестрельное ранение руки. Источник Shot уточнил, что в Кузьмина выстрелил один из преступников, вооруженный травматическим пистолетом Grand Power Т-10.

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ЧП в цветочном магазине на Таганской улице произошло вечером 17 февраля. Одна из сотрудниц обратилась в полицию и сообщила, что в магазин ворвались два преступника. Они требовали отдать им деньги из кассы.

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Один из нападавших выстрелил в воздух. Прибывшие на место сотрудники спецназа освободили продавщицу и охранника, которую злоумышленники взяли в заложники, а также задержали налетчиков.

Установлено, что у мужчины, который выстрелил в Кузьмина, есть разрешение на хранение оружия. Три года назад его привлекали к ответственности по статье об угрозе убийством, добавил источник Shot.

По факту случившегося возбудили дело по статьям «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».