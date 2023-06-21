Криминал 21 июня 2023, 05:09 Бывший начальник из Минобороны получил условный срок за хищение 300 млн рублей — СМИ «Коммерсант»: экс-начальник из Минобороны получил условный срок за хищение 300 млн рублей Pxhere

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Бывшего начальника отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России приговорили к четырем годам условного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил «Коммерсант». Решение вынес Басманный районный суд Москвы.

«Было установлено, что действия чиновника <…> нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей при обслуживании его помещений», — сказано в статье.

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Как указано в материале, в ходе заговора услуги по обслуживанию помещений предоставлялись по завышенным ценам. Таким образом было похищено 323 миллиона 597 тысячи рублей, отмечается в статье.

Ранее экс-начальника тыла ОМВД по Петровскому городскому округу в Ставропольском крае заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснило следствие, мужчина на протяжении шести лет заключал контракты с индивидуальным предпринимателем на уборку административного здания и территории полицейского отдела. Общая сумма, якобы потраченная на клининг, превысила 4,7 миллиона рублей. Однако по факту уборщики получили только свыше одного миллиона рублей, а оставшиеся более 3,6 миллиона похитил подозреваемый и ИП.