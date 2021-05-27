Началась проверка после смертельного пожара в Краснодарском крае

Следственный комитет проведет проверку после пожара, в котором погибли женщина, в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СУ СКР по краю.

Произошел пожар в доме, где эта женщина жила с сыном. Соседи вызвали спасателей, когда увидели огонь. В результате женщина погибла, ее сыну удалось спастись.

Ранее все лесные пожары потушили в ХМАО. Спасатели смогли избежать угрозы для населенных пунктов и экономических объектов. В тушении возгораний принимала участие авиация.