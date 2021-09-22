Началась проверка нападения на медработников в Уфе

Пьяный пациент напал на двух врачей в Башкирии. Следователи начали проверку. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на СК по региону.

В данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия, а также сотрудников больницы, где случилось нападение. У пострадавших диагностированы различные травмы. Ранее водителя первого помощника Зеленского ранили тремя пулями, но его жизни ничего не угрожает. При этом сам Сергей Шефир не пострадал. Об этом рассказал руководитель журналистам киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.