«Начала хлестать кровь». Неизвестный выстрелил в голову школьнице в Свердловской области

Неизвестный выстрелил в голову 11-летней школьнице из травматического пистолета. Пострадавшую доставили в больницу, а на стрелка завели уголовное дело. Сейчас преступника ищут.

Девочку ранили в селе Нижняя Синячиха Свердловской области. В тот момент она гуляла со своей подругой.

«Дочь сказала, что они стояли, а затем услышали хлопок и ее подружка упала. Затем у нее начала хлестать кровь. Дети растерялись и побежали к бабушке», — рассказала «360» мать подруги пострадавшей школьницы.

Бабушка девочки отправила ее за отцом раненой. Мужчина в итоге отвез свою пострадавшую дочь в больницу.

«Я вышла за ворота и они мне ее привели. Я сразу закричала, что ее нужно в скорую, потому что на ней было очень много крови», — сказала пенсионерка.

По ее словам, школьница могла разговаривать. После того, как девочку забрали в медучреждение, бабушку отвели на место, где все произошло.

«Когда я увидела кровь, я даже не подумала, что это может быть пуля. Я думала, что просто лопнул сосуд или еще что-то», — пояснила она.

Сейчас стрелка ищут правоохранители. СУ СКР по Свердловской области завел уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

«Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Из ОВД материалы проверки переданы в Следственный комитет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские и следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.