Эксклюзив 06 февраля 2023, 11:29 Набитую порохом и оружием комнату нашли при задержании разругавшихся отца и сына в Колпино Полиция нашла в квартире на улице Красных Партизан в Колпино четыре гранаты и взрывчатку

Читать 360tv в

Семейный конфликт в Колпино перерос в эвакуацию дома и вызов взрывотехников. Отец выстрелил в сына, и приехавшие на место полицейские нашли целый арсенал с оружием, патронами, гранатами и взрывчаткой, рассказал источник «360».

Вечером 5 февраля в полицию позвонила женщина и рассказала, что муж выстрелил в их общего ребенка, и срочно нужна помощь правоохранителей. Полицейские выехали в многоэтажный дом на улице Красных Партизан, вошли в квартиру и нашли в комнате 49-летнего мужчины сына, 19 патронов и предметы, похожие на взрывоопасные. На место вызвали следственно-оперативную группу, из дома эвакуировали 90 человек.

Реклама

Взрывотехники изъяли охотничье ружье Remington, карабин «Вепрь», не меньше 500 разнокалиберных патронов, наручники, травматический пистолет, две гранаты Ф-1, одну гранату РГИ, примотанную к шашке гранату РГА5, шашку ТНТ буровую, запалы, шар с фитилями и пиросплавом, пистолетный магазин, жестяные банки с порохом, капсюль воспламеняющийся с дробью, гильзы и другие предметы. Весь арсенал отправили в Экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Реклама

Местные жители рассказали, что перед эвакуацией заметили, как к дому подъехала скорая помощь, но на ней никого не увезли.