На жительницу Красноярска завели дело после того, как она заставила ребенка извиняться на коленях

Уголовное дело открыто в отношении жительницы Красноярска, которая силой заставила ребенка извиниться перед своим сыном. Женщина нанесла девятилетнему мальчику телесные повреждения.

«Сотрудниками дознания отдела полиции №4 МУ МВД России „Красноярское“ возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в Ленинском районе краевого центра», — сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

На прошлой неделе, 13 июня, в полицию обратилась мама девятилетнего мальчика. Она рассказала, что неизвестная женщина причинила ее сыну телесные повреждения.

В интернете появилось видео этого эпизода. Женщина, нецензурно выражаясь, поставила ребенка на колени перед своим сыном. Она потребовала, чтобы мальчик извинился перед ее ним за оскорбления. После того, как за мальчика попытались вступиться взрослые, началась драка.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили свидетелей случившегося и поговорили с виновницей скандала. Это не судимая ранее 35-летняя жительница краевого центра.

Однако ранее в ее отношении было заведено административное дело по статье КоАП РФ «Побои». В связи с этим сейчас было открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».