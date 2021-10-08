На загнавшего свою собаку до смерти жителя Сахалина завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело на Сахалине из-за жестокого обращения местного жителя со своей собакой. Животное погибло. Эта история вызвала общественный резонанс и реакцию властей. Об этом сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

«Поронайской городской прокуратурой контролируется расследование уголовного дела, возбужденного по результатам процессуальной проверки», — рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

Речь идет о статье УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Сейчас проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Случай произошел 7 октября в Поронайске. Очевидцы написали в соцсетях, что мужчина привязал свое животное к автомобилю и загнал его до смерти, тело мертвой собаки он выкинул в канаву.

На ситуацию отреагировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он заявил, что получил множество сообщений в соцсетях о случившемся. Он назвал поведение местного жителя поражающим своей жестокостью, варварским и недостойным.