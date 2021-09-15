На Урале мужчина зарубил знакомую топором из-за долга по кредиту

В Свердловской области вынесли приговор мужчине, убившему свою знакомую топором ради денег. Так он хотел решить свою проблему с крупным долгом перед микрофинансовыми организациями.

Убийство произошло в городе Красноуфимске в августе 2020 года. По данным СК, подсудимый серьезно задолжал микрофинансовым организациям и решил избавиться от задолженности криминальным путем. Он узнал, что его знакомая взяла кредит в несколько сотен тысяч рублей на покупку автомобиля. Женщина сама рассказала ему об этом, не подозревая, чем это для нее может обернуться.

Злоумышленник купил топор и приехал к жертве в гости. Там он дождался, когда они останутся одни в квартире. и напал на нее. От полученных травм пострадавшая умерла на месте преступления.

После этого он похитил ее банковскую карту, ноутбук и сотовый телефон. Для маскировки он взял из квартиры вещи потерпевшей, в которые потом переоделся, чтобы снять деньги в банкомате.

После задержания на допросе мужчина признался, что влез в долги, о чем стеснялся рассказать своим родным, но решился на убийство. По решению суда он был признан виновным в убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем, а также в разбое в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.