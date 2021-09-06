Главу офиса ООН обворовали на улице в Киеве

В Киеве обокрали главу офиса Организации объединенных наций «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову. Карманник вытащил наличные и банковские карты.

Также он похитил документы — словацкий паспорт и дипломатическую карту. Об этом сообщил сайт «Страна» со ссылкой на источники в МВД.

Кража произошла в тот момент, когда Квапилова оказалась в толпе людей на одной из центральных улиц города.

Квапилова обратилась в полицию, где завели уголовное дело по части 1 статьи 185 УК Украины («Кража»). Карманника пока не нашли.

До работы на Украине Эрика Квапилова была первой главой офиса ООН «Женщины в Грузии» с 2013 по 2020 год. Перед этим назначением она занимала должность директора региональной программы ООН «Женщины в Юго-Восточной Европе». В период с 2005 по 2009 год работала программным специалистом, поддерживая программы ООН «Женщины / UNIFEM» на Западных Балканах и в Турции.