Суд арестовал второго подозреваемого в покушении на Соловьева на 2 месяца

Басманный суд Москвы отправил под арест Максима Дружинина. Он подозревается в покушении на журналиста Владимира Соловьева.

До 25 июня Дружинин проведет в СИЗО. Под стражу заключили сегодня еще одного фигуранта дела Василия Стрижакова. На суде он заявил, что не признает свою вину. Адвокат Дружинина ранее сообщала ТАСС, что ее подзащитный также не признает вину.

Стрижаков и Дружинин подозреваются в совершении преступлений по статье «Покушение на убийство общеопасным способом, сопряженном с разбоем, группой лиц», а также в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенным с насилием над журналистом.

У Дружинина ранее не было судимостей. Стрижаков был судим за оборот наркотиков, а также за покушение на убийство, проходил принудительное лечение.

В рамках дела о покушении на Соловьева были задержаны в общей сложности шесть человек. По данным следователей, они входили в запрещенную в РФ группировку National Socialism/White Power* и по заказу Службы безопасности Украины собирались совершить нападение на Соловьева и других журналистов — Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Евгения Попова, Ольгу Скабееву.

При обыске у подозреваемых обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики и поддельные украинские паспорта.

*National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.